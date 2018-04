Où est la limite ? Jusqu'où seriez-vous prêts à aller pour racheter une place pour assister ce jeudi à la demi-finale d'Europa League entre l'OM et Salzbourg au Stade Vélodrome ? Les prix grimpent à a revente et au marché noir.

Pour tous les fans, c'est la course en ce moment pour pouvoir assister, au Stade Vélodrome, à la demi-finale aller d'Europa League entre Marseille et les autrichiens de Salzbourg. Les derniers billets se sont envolés dimanche, seul jour de la vente au grand public, après cinq jours de priorité aux abonnés. La rencontre va se jouer à guichets fermés et en attendant, les revendeurs au marché noir arrondissent leurs fins de mois. Certains sont rodés, et presque professionnels en la matière. Pour d'autres, c'est plutôt une occasion de réaliser une belle plus-value. Les amoureux de l'OM, eux, déchantent et cassent leur porte-monnaie.

Le marché noir bat son plein, comme prévu. Des billets sont revendus 3 à 5 fois plus chers que le prix initial. On parle de tickets à 80 voire 100 euros dans les virages, et entre 150 et 200 euros en tribunes Jean Bouin et Ganay.

Mdrrrr c'est n'importe quoi 200€ en virage pic.twitter.com/b5to8KmFes — Seulement l'OM ! (@NemoOm) April 23, 2018

Qui revend au noir ? Ceux qui font ça à chaque match évidemment, ils sont presque professionnels. Et puis il y aussi ceux qui profitent de l'occasion. Presque par hasard. C'est le cas de Justine, qui est loin d'être une fan de football, mais qui devait aller au stade avec une dizaine d'amis. Vu les prix pratiqués à la revente, elle s'est laissée tenter. Elle a acheté 2 places 40 euros chacune en tribune Jean Bouin, et les a revendues 150 euros pièce.

"Par curiosité on les a mises en vente sur Internet. Et très vite on a eu des appels, des SMS. Avec l'argent gagné, je vais m'acheter un tapis de salon ! Comme ça, tous les jours je penserai à l'OM." Justine

J’insiste pour le prix raisonnable... tout ceux qui revendent des places à 500€ c’est une honte... En tant qu’étudiante c’est compliqué de mettre autant d’argent... et @OM_Officiel la prochaine fois, organisez vous mieux pour la vente... PLEASE HELP 🙏🏻 pic.twitter.com/tWe1koiur9 — Chloé Roussel (@ChloeRoussel13) April 22, 2018

Et pendant ce temps, il y a donc ceux qui galèrent pour trouver des places, et qui vont donc devoir se rabattre sur le marché noir. C'est le cas par exemple d'un éducateur de foot à Endoume. Mounir n'est pas abonné, il le reconnaît, mais il va très souvent au stade. Il a par exemple vu cette saison plusieurs matchs européennes, dont le match de groupes face à Salzbourg, et le dernier contre Leipzig en quart de finale (victoire 5-2). Mais il se donne presque tous les moyens d'y arriver, d'abord pour faire plaisir à ses 2 fils, des jumeaux de 11 ans : Souheil et Salim

"J'ai promis à mes petits. C'est pour eux que ça me rend triste. Nous, on a vécu pas mal de matchs de Coupe d'Europe et c'était la folie. Maintenant, on essaie de transmettre ça aux gamins, on aimerait qu'ils vivent ce qu'on a vécu et le partager avec eux" Mounir

Ça revend déjà sa place et regardez le prix. SA ME DÉGOÛTE TOUT SIMPLEMENT! @OM_Officiel#OMRBSpic.twitter.com/8KU1rUc2O3 — Sofiane ⚪️Ⓜ️ (@S_et_M) April 17, 2018