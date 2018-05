Marseille, France

Il aurait pu, il aurait dû -mais c'est si facile à dire- ouvrir le score pour l'Olympique de Marseille. Dès la 4e minute de la finale d'Europa League à Lyon, Valère Germain est idéalement lancé par Dimitri Payet pour un face à face avec J. Oblak le gardien de l'Atletico Madrid. L'appel est parfait, mais la frappe complètement manquée passe au dessus du but espagnol. C'est l'une des occasions les plus franches de Marseille dans cette finale, et l'un des grands regrets de la soirée. L'OM s'incline... 3-0.

"Je ne fais qu'y repenser depuis la fin du match, parce que je savais que dans ce genre de rencontre on n'en a pas 50. J'aurais dû mieux faire, je voulais la mettre fort au premier poteau, et j'ai complètement dévissé, je ne sais même pas ce que j'ai fait à vrai dire. Peut-être que le match aurait été différent surtout" Valère Germain

L'attaquant arrivé l'été dernier avait déjà connu une très grande déception collective dans sa carrière : la descente en Ligue 2, avec Monaco. Mais cette finale perdue, et cette occasion manquée, risquent de le hanter jusqu'à la fin de sa carrière.

"Une finale d'Europa League, de Coupe d'Europe, j'espère qu'on va en rejouer une vite avec l'OM. Mais ça n'arrive pas tous les 4 matins non plus, donc c'est une des plus grosses déceptions individuelles et collectives de ma carrière" Valère Germain

Samedi, Marseille reçoit Amiens pour le compte de la dernière journée de championnat, avec un espoir encore d'accrocher le podium et une qualification pour la prochaine Ligue des Champions.