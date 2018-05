Marseille, France

Ces images font le tour des réseaux sociaux et des télévisions ; on y voit un millier de supporters marseillais, à l'appel des Winners, venus au centre d'entraînement de l'OM ce mercredi en début d'après-midi. Des chants, des drapeaux, et même des fumigènes, pour frapper les esprits et marquer les mémoires des hommes de Rudi Garcia. Marseille joue ce jeudi sa demi-finale retour d'Europa League à Salzbourg, et tout Marseille rêve d'une nouvelle finale.

Y’a plus D’ambiance à la commanderie que dans tous les Stade de France ✌️✊👊#TeamOM 🔵⚪️pic.twitter.com/1JafOxs9S4 — O_Marseille13 (@O_Marseille13) May 2, 2018

"C'est important, ça fait chaud au coeur. On va tout faire pour emmener le peuple marseillais à Lyon en finale de Coupe d'Europe. C'est une charge émotionnelle en plus, de la motivation en plus, ce que viennent de nous donner nos supporters. On veut leur rendre tout ça avec une qualification" Rudi Garcia

Les joueurs sont partis en bus vers l'aéroport. Tous ont pu voir cette liesse populaire à travers les vitres.