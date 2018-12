OM - Le montpelliérain Benjamin Lecomte pour succéder à Steve Mandanda ?

Selon nos confrères de L'Equipe, ce dimanche, le gardien de Montpellier Benjamin Lecomte est dans le viseur de l'Olympique de Marseille pour préparer "l'après Steve Mandanda". A 33 ans, Mandanda a déjà marqué l'histoire du club marseillais, mais il reste sur une première partie de saison décevante -il le reconnaît lui-même. Il reste impliqué à 100%, même s'il entend les bruits qui circulent pour les prochains mercatos.

"Cette rumeur ? Ce n'est jamais plaisant, ce serait mentir de dire ça. Maintenant, c'est logique que les dirigeants pensent à l'avenir. Ils travaillent pour le bien du club, à court, moyen et long terme. Forcément, à un moment donné cette question va se poser. Le club n'appartient à personne, même si ça fait énormément de temps que je suis là. On est tous de passage" Steve Mandanda

Benjamin Lecomte, 27 ans, joue à Montpellier depuis 2 ans, après avoir longtemps porté les couleurs de Lorient. Andoni Zubizarreta, le directeur sportif de l'OM, aurait déjà sondé l’entourage du portier. Mais Monaco serait aussi sur les rangs, et le MHSC réclamerait pas moins de 20 millions d'euros pour libérer son gardien.

"Benjamin Lecomte fait une bonne première partie de saison avec Montpellier. C'est un très très bon gardien de notre championnat. Ce n'est pas à moi de dire qui on doit prendre, ni quand on doit le prendre (..) Moi, pour ma part, je sens beaucoup de confiance au sein du club. Et je donnerai le maximum, le plus longtemps possible" Steve Mandanda