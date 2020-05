OM : les supporters lancent une pétition pour demander la démission du président Jacques-Henri-Eyraud

L'Olympique de Marseille est à nouveau dans la tourmente, le coach André Villas-Boas semble plus que jamais sur le départ, les supporters reprochent aux dirigeants la gestion de son cas et lancent une pétition sur internet pour demander la démission du président Eyraud.

Tout était bien...qui pouvait bien finir... Mais ce n'est pas comme ça que ça se passe à l'Olympique de Marseille ! La saison arrêtée prématurément à cause de l'épidémie de Covid-19 permet à l'équipe de se trouver en Ligue des Champions l'an prochain. L'élite, le rêve pour les supporters privés d'Europe cette saison. Une deuxième place du championnat, un coach qui a relancé l'équipe et l'avenir ne s'annonçait pas si mal (malgré les difficultés financières). Mais voilà les choses tournent dans l'autre sens depuis quelques jours avec le départ d'abord du directeur sportif, Andoni Zubizaretta et peut-être celui d'André Villas-Boas.

L'OM assure lui avoir proposé une prolongation de contrat mais pour les supporters la faute est dans le camp des dirigeants. Ils reprochent notamment et surtout au président Jacques-Henri Eyraud de mal gérer l'avenir de l'entraîneur et celui du club. Ce n'est pas nouveau mais depuis plusieurs jours la colère monte et les appels à la démission s'enchaînent. Cette fois une pétition est lancée sur la plateforme change.org. Depuis la mise en ligne ce mercredi matin le compteur grimpe à vu d’œil (2530 signatures à 10h50).