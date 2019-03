Les Yankee sauront le 2 avril si la justice leur donne raison contre l'OM

Cette fois, tout le monde sera enfin fixé, et assez rapidement. Le tribunal de grande instance de Marseille rendra son jugement dans trois semaines dans le combat que mènent les Yankee contre l'Olympique de Marseille. L'association de supporters, que l'OM ne reconnaît plus officiellement depuis l'an passé, demande sa réintégration. Les Yankee, confiants, espèrent même participer à la prochaine campagne d'abonnements du club.

L'OM a retiré aux Yankee en juin 2018 leur place dans le Virage Nord, en résiliant la convention qui liait officiellement les deux parties. Le club formule une série de reproches à ce groupe de supporters créé en 1987. Le club les accuse en premier lieu d'avoir vendu des places "au noir" (affaire des bracelets) lors du match contre Lyon, mais aussi d'avoir sali l'image de l'OM quand le président de l'association Michel Tonini s'est fait voler la carte bancaire du groupe. Parmi les autres griefs : le tifo Netflix, lors de Marseille /Bordeaux, un coup de pub avec des enjeux financiers et qui a d'ailleurs été finalement annulé. L'OM dénonce également des dettes que l'association n'aurait pas réglées.

Les Yankee Nord réfutent en bloc toutes ces accusations. Ils ont attaqué en justice. Le procès s'est tenu ce mardi et le jugement est mis en délibéré au 2 avril. Au procès, aucun avocat n'est venu représenter l'OM et le tribunal n'a même pas reçu le dossier contenant les éléments de la défense.

"L'OM pas représenté au procès ? Qu'on soit surpris, c'est un faible mot. Nous, on a une démarche transparente. On est confiant. On n'est jamais parti du stade, on sera dans le stade cet été. Et on fera une campagne d'abonnements." Guillaume Barthélémy, porte-parole des "Yankee Nord Marseille"