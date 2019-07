OM - Lucas Ocampos vers Séville ?

Marseille, France

Ce sera a priori le premier gros transfert cet été du côté de l'Olympique de Marseille, dans le sens des départs. À 24 ans, Lucas Ocampos pourrait pourtant bien quitter le club dans les prochaines heures. Selon le journaliste argentin Martin Liberman, il est attendu en Espagne et devrait s'engager ce mercredi avec le FC Séville. Il devrait signer un contrat de cinq ans avec Séville.

Lucas Ocampos n'a plus qu'un an de contrat avec l'OM, et le club marseillais en manque de liquidités négocie depuis une semaine. L'ailier gauche, révélé à River Plate, reste sur une saison pleine, et a été l'un des meilleurs, si ce n'est le joueur le plus régulier du club marseillais ces 12 derniers mois.

L'Equipe avait annoncé une première offre du club andalou à hauteur de 13 millions d'euros ces derniers jours. Offre refusée. Les espagnols, qui ont repris Monchi comme directeur sportif, sont revenus à la charge.

Arrivé de Monaco, l'argentin avait été prêté au Genoa puis au Milan AC avant de s'installer définitivement dans le 11 de l'OM. Il reste sur une saison à 4 buts en Ligue 1, mais surtout un engagement permanent dans les duels, qui lui a valu avec le temps de gagner l'estime des supporters.