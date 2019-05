OM - Luiz Gustavo : "La Chine ? C'était l'opportunité de ma vie"

Marseille, France

Même s'il faut parfois lire entre lignes, le brésilien Luiz Gustavo a livré ses quatre vérités à 48h d'un OM / Lyon sous tension. Le brésilien demande ainsi à ses dirigeants de faire en quelque sorte un audit complet de la saison en cours, et de savoir aussi se donner les moyens d'éviter un nouvel échec l'an prochain : "C’est le moment de commencer à assumer les choses pour la prochaine saison". Mais il se livre aussi sur son propre parcours, et en particulier sur le marché d'hiver où il aurait pu, où il aurait certainement voulu aussi, rejoindre la Chine.

"Oui j'ai eu une possibilité de partir. J'assume. C'était l'opportunité pour laquelle j'ai travaillé toute ma vie. Mais ça ne s'est pas fait. J'ai continué ici, et j'ai continué de travailler (..) tout ce qu'il s'est passé, je ne peux pas vous le dire, mais j'ai fait eu mieux pour bien finir la saison" Luiz Gustavo

Que faut-il comprendre ? D'abord, qu'il avait bien sous les yeux une proposition de contrat en or massif, peut-être difficile à refuser pour un joueur de 31 ans. Mais que l'OM l'a certainement retenu Et pourtant ensuite, le brésilien n'a jamais été titularisé en Ligue 1 entre début février et mi-avril.. Résultat : perdant pour tout le monde. Et clairement à la clef des relations refroidies en premier lieu avec son entraîneur Rudi Garcia, qui lui avait déjà demandé de dépanner en position de défenseur -c'est à dire contre nature- en première partie de saison. Un rôle dans lequel le brésilien a parfois souffert, ternissant son image alors qu'il n'était qu'une option de bricolage.

"Je ne peux pas tout vous dire, mais vraiment c'était l'opportunité de ma vie" Luiz Gustavo