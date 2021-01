OM : Mandanda espéré contre Lens, Alvaro suspendu

L'OM n'avance plus. Avec un nul et deux défaites - la dernière contre Nîmes (1-2) pourtant dernier de Ligue 1 - et même une seule victoire sur les sept dernières journées, Marseille affiche un parcours de relégable, bien loin des objectifs de podium.

Une défense à repenser

Contre Lens ce mercredi (21 heures) au Vélodrome, en match en retard de la 9e journée de Ligue 1, l'OM espère retrouver son gardien et capitaine, Steve Mandanda. Blessé et absent contre Nîmes, le portier marseillais s'est entraîné "normalement" ce lundi selon André Villas-Boas. L'entraîneur de l'OM décidera après l'entraînement ce mardi s'il fait jouer dans les buts son titulaire au poste.

Même chose Boubacar Kamara, victime d'une déchirure à une cuisse, le milieu marseillais a "une chance sur deux de jouer", estime AVB. En revanche Jordan Amavi (mollet) est d'ores et déjà forfait. Alvaro Gonzalez est quant à lui suspendu. L'entraîneur portugais doit donc revoir une grande partie de la défense olympienne contre Lens.

Premier des dix matchs à disputer d'ici début mars, période pendant laquelle l'OM qui n'a plus le droit à l'erreur, va affronter plusieurs adversaires directs au podium comme Rennes, PSG, Lyon et Lille.