OM : l'entraîneur Marcelino quitte le club

Il pouvait difficilement en être autrement. Alors que le club traverse une crise depuis lundi, l'OM annonce officiellement ce mercredi que Marcelino quitte le club. "L'Olympique de Marseille considère que les événements du 18 septembre dernier ne permettent pas à Marcelino et à son staff technique d’exercer dans de bonnes conditions la fonction pour laquelle ils ont été engagés", écrit l'OM dans un communiqué.

"Une situation déplorable"

Le club regrette une "situation déplorable" et se dit "extrêmement déçu de devoir faire face au départ d'un entraîneur et d'un staff technique, arrivés à Marseille seulement le 23 juin et pleinement engagés auprès du club, pour des raisons extra-sportives".

Ce nouvel épisode n'est pas surprenant, après la succession d'évènements depuis lundi et la réunion houleuse entre les représentants des supporters et la direction de l'OM. Le directoire de l'OM a affirmé dès le lendemain que des "menaces personnelles" avaient été proférées contre certains de ses membres, estimant qu'une "relation basée sur l'intimidation ne peut garantir les conditions minimales acceptables pour que le Directoire puisse continuer à s'investir pour la transformation de l'OM".

Ce mardi, quatre dirigeants dont le président Pablo Longoria, ont fait savoir qu'ils se mettaient en retrait et ne seraient pas du voyage à Amsterdam ce jeudi pour le match de coupe d'Europe contre l'Ajax.

Pour coacher l'OM, c'est Pancho Abardonado, ancien joueur et membre du staff, ainsi que David Friio, directeur sportif, qui assurent l'intérim.

Une conférence de presse de l'OM est prévue ce soir à 18h30 à Amsterdam.