OM - Mario Balotelli : "Je ressemble un peu aux gens de Marseille"

Marseille, France

Quatre mois. Un calendrier serré. Mais c'est un Mario Balotelli en mission qui débarque donc à l'Olympique de Marseille. L'attaquant italien, 28 ans, reste sur une première partie de saison blanche (aucun but) avec l'OGC Nice. Il doit maintenant se relancer, et relancer avec lui un OM encore loin de ses objectifs en championnat. Marseille vise le podium, et l'ancien buteur de Manchester City et de l'AC Milan doit revenir une arme fatale, un serial buteur, pour aider son nouveau club à redresser la barre.

"Je sais que les supporters de Marseille attendent beaucoup de tous les joueurs. Et en ce qui me concerne aussi, c'est sûr, c'est normal. Moi, j'espère qu'ils seront toujours contents de ce que je ferai ; et je pense que je leur ressemble un peu, je ressemble un peu aux gens de Marseille. Donc j'espère que tout le monde sera content " Mario Balotelli

L'Italien a déjà évolué avec un joueur de l'effectif actuel de l'OM : le défenseur Adil Rami. C'était en Italie, à l'AC Milan.

"Je ne connais pas précisément toute l'histoire du club, mais je sais que c'est un grand club, qui a gagné la Ligue des Champions (Coupe d'Europe des Clubs champions, 1993). Je connais aussi des grands joueurs qui ont joué ici, comme Abedi Pelé, Fabien Barthez ; c'est un club connu dans le monde entier" Mario Balotelli

Après deux belles saisons à Nice, Balotelli est devenu un accident industriel ces six derniers mois : aucun but en 10 matchs. Il n'a plus joué depuis début décembre.

"Je n'ai pas d'attente en particulier avec le club. Ce que je veux, c'est réussir à jouer, et à pouvoir aider le groupe à atteindre ses objectifs" Mario Balotelli

A priori, Balotelli n'a aucune chance de débuter le match contre Lille ce vendredi au stade Vélodrome. Mais de là à imaginer que Rudi Garcia n'ait pas l'envie débordante de le faire entrer en fin de rencontre ...