OM - Mario Balotelli "La réaction de l'équipe a été fantastique"

A Dijon ce vendredi, en match d'ouverture de la 24e journée de Ligue 1, l'Olympique de Marseille s'offre enfin une 2e victoire consécutive après celle obtenue en début de semaine face à Bordeaux (1-0). Ce succès permet aux hommes de Rudi Garcia de remonter au moins provisoirement à la 5e place du championnat, à égalité de points avec l'AS Saint-Etienne et à 6 points du podium.

En Bourgogne, Rudi Garcia retrouve Balotelli -pas qualifié contre Bordeaux- mais aussi Thauvin et Strootman, de retour de suspension. Tous les 3 sont alignés d'entrée.

Ce sont pourtant les bourguignons qui ouvrent le score, sur leur première action (18e minute). Steve Mandanda repousse une frappe de 25 m signée Chafik, Jordan Marié a suivi et ouvre le score pour Dijon.

Au retour des vestiaires, Mario Balotelli trouve enfin le chemin des filets pour l'OM. Valère Germain vient tout juste d'entrer en jeu à la place de Bouna Sarr.

Sur un corner venu de la droite, F. Thauvin dévie le ballon de la tête ; Balotelli, bien placé dans la surface, ajuste le gardien dijonnais en déséquilibre (1-1 à la 56e).

"On a mal commencé, on encaisse un but rapidement. Mais ensuite, la réaction de l'équipe est fantastique. On a été fort pour finalement marquer à 2 reprises. Mon but ? C'est normal, je veux toujours marquer. Mais le plus important bien sûr, c'est la victoire" Mario Balotelli