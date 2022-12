OM : Matteo Guendouzi et Jordan Veretout de retour à l'entraînement avant la reprise jeudi

A peine rentrés du mondial de foot au Qatar, les deux Olympiens Matteo Guendouzi et Jordan Vérétout ont chaussé leurs crampons et se sont entraînés avec leur équipe ce lundi avant la reprise du championnat de Ligue 1 cette semaine et la rencontre contre Toulouse ce jeudi au Vélodrome.