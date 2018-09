Marseille, France

C'est chaque saison l'un des plus grandes affiches de Ligue, l'un des matchs les plus spectaculaires mais aussi les plus tendus : l'Olympique de Marseille se déplace à Lyon ce dimanche, fort de ses 3 points d'avance en championnat mais aussi peut-être en proie au doute après sa déconvenue européenne face à l'Eintracht Francfort 3 jours plus tôt (défaite 2 buts à 1).

"ça fait des années déjà que ça dure ; même quand j'étais petit, on voyait déjà la rivalité entre ces 2 équipes. On sait que Paris, aujourd'hui, c'est autre chose. Mais oui, Lyon c'est une équipe qui nous ressemble en plus, avec des jeunes, un jeu offensif" Maxime Lopez

A Monaco au début du mois, l'OM de Rudi Garcia a enfin fait tomber un "gros bras" du championnat. Bis repetita ce dimanche ?