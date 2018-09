L’OM pouvait difficilement imaginer pire scénario pour sa reprise en Europa League. Le finaliste de la saison dernière chute d'entrée, qui plus est à domicile. Les hommes de Rudi Garcia, pourtant en supériorité numérique pendant la dernière demi-heure, s'inclinent 2 buts à 1 face à l'Eintracht Francfort dans un vélodrome privé de ses supporters.

Les hommes de Rudi Garcia ouvrent pourtant le score dès les premières minutes, par Lucas Ocampos.

"On marque vite. On a eu les possibilités d'arriver à la pause avec un double avantage et on ne l'a pas fait. Ensuite, c'est juste de notre faute si on a perdu : on n'est pas obligé de leur donner une situation favorable alors qu'on est en supériorité numérique" Rudi Garcia