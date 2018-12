OM - Maxime Lopez "Finir avec 1 point, ce serait inadmissible"

Marseille, France

A Francfort déjà, avant même le coup d'envoi, l'Olympique de Marseille était déjà éliminé de l'Europa League ; et les hommes de Rudi Garcia se sont encore lourdement inclinés en Allemagne (4-0) le 29 novembre dernier, à l'occasion de l'avant-dernière journée de la phase de groupes. Cette fois, pour leur dernier rendez-vous européen de la saison, les hommes de Rudi Garcia affrontent Limassol ce jeudi au Stade Vélodrome (coup d'envoi 18h55). Ils n'ont pour l'instant qu'un petit point au compteur, après 1 nul et 4 défaites. Devant leur "maigre" public, les marseillais espèrent au moins sauver l'honneur et relever la tête en remportant au moins un succès. C'est la dernière chance de la saison de gagner un match d'Europa League pour le... finaliste de la saison dernière.

"Il y a toujours de l'enjeu. C'est une question d'honneur aussi. Il faut qu'on montre qu'on a de la fierté. Si jamais demain (jeudi) on passe à la trappe, finir avec un point c'est inadmissible (..) Pour une équipe finaliste dans la saison dernière, voilà, dans le groupe on le sait : on veut finir sur une bonne note, c'est important qu'on reparte sur de bonnes bases" Maxime Lopez

Au match aller chez eux, les chypriotes de Limassol ont réussi à prendre 1 point, grâce à un match nul (2-2) arraché dans les arrêts de jeu. L'OM avait pourtant mené 2-0.