OM - Nîmes Olympique en match amical le 9 août ?

Un derby amical avant la reprise du championnat de Ligue 1 ! Pourquoi pas ? Ce n'est pas encore officiel mais il se pourrait bien que l'Olympique de Marseille et le Nîmes Olympique s'affrontent en match amical le dimanche 9 août. Qui se déplacera ? Ce n'est pas encore défini non plus. Ce qui est sûr c'est que les deux équipes sont en pleine préparation et que les matchs amicaux vont s'enchaîner avant la reprise officielle le week-end du 22-23 août.

En ce qui concerne le calendrier de la saison 2020-2021 de Ligue 1 il sera dévoilé ce jeudi mais le début de saison s'annonce déjà musclé pour les Olympiens. L'OM recevra Saint-Etienne pour la première journée, avant de se rendre (déjà) au Parc des Princes pour le classico face au PSG pour la troisième journée, suivront la réception de Lille (quatrième journée) et un déplacement à Lyon (sixième journée).