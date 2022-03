OM - OGC Nice : "on n'est pas favori" assure Christophe Galtier

Christophe Galtier a démarré le point presse traditionnel par une bonne nouvelle. "Justin Kluivert devrait être disponible dimanche". Touché au mollet avant le déplacement à Montpellier, l'ailier néerlandais avait manqué le match à la Mosson mais pourrait donc retrouver la pelouse ce dimanche à l'occasion de ce derby de la Méditerranée qui promet.

Finir à 11 cette fois !

Au coude à coude à la 2e place avec 50 points au compteur, Niçois et Marseillais peuvent prendre un bel ascendant en cas de victoire. "On n'est pas favori," assure Christophe Galtier. "Mais on ne peut pas démarrer ce match en se disant qu'on ne doit pas perdre. Il faut être ambitieux et avoir plus de maîtrise qu'à Montpellier. Et surtout finir à onze cette fois !"

Dante suspendu

Expulsé sévèrement à Montpellier samedi dernier, le capitaine brésilien Dante sera bien suspendu au Vélodrome. La commission de discipline n'a pas annulé le carton rouge. "J'avais peu d'espoir après ma discussion avec M. Turpin. C'est une histoire d'interprétation. Je pense que les arbitres prennent des décisions avec beaucoup d'honnêteté. Mais parfois avec précipitation."

Je peux même jouer gardien s'il le faut !

Pour remplacer le Brésilien, Galtier devrait opter pour Pablo Rosario. Le milieu néerlandais, qui a déjà évolué à ce poste avec le PSV Eindhoven et en sélection, s'est montré convaincant à Strasbourg et à Montpellier à cette position plus reculée. "Je ne sais pas encore où je jouerai dimanche. Derrière ou au milieu peu importe tant que je peux aider l'équipe. Même gardien s'il le faut !"