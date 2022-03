OM - OGC Nice : qui ressemble le plus à un dauphin ?

L'entraîneur de l'OGC Nice Christophe Galtier et le coach de l'OM Jorge Sampaoli à l'occasion du match entre le Gym et Marseille le 22 août dernier à l'Allianz Riviera

Pour Christophe Galtier, le dauphin du PSG sera bien rouge et noir en fin de saison. "Rennes", a répondu sans hésiter le coach du Gym vendredi au journaliste qui lui demandait justement qui allait terminer deuxième en fin de saison. Réponse très habile évidemment pour repousser la pression loin de la Côte d'Azur sans pour autant valoriser le voisin qui semble aujourd'hui boxer sur le même palier en Ligue 1. En tout cas les deux clubs sont au coude à coude au classement, installés ensemble sur la deuxième marche du podium, avec le même nombre de points (50) et la même différence de but (+17). C'est son attaque plus prolifique qui permet à l'OM d'être deuxième avant cette confrontation qui va valoir très cher.

Le Gym invaincu face à l'OM cette saison

Invaincu face à l'OM cette saison (nul à l'aller et qualification en Coupe) le Gym n'a pas pour autant d'avantage psychologique si on écoute Christophe Galtier. "Non je ne crois pas. Marseille avait eu des situations malgré notre victoire 4-1 en Coupe. En tout cas je ne prépare pas ce déplacement en fonction de ce dernier match. Jorge Sampaoli a effectué pas mal de changements depuis." Qualifié cette semaine en Europa Conférence League, Marseille affrontera le PAOK Salonique en quart de finale au mois d'avril. De quoi peut-être perdre quelques plumes, même si Galtier ne voit pas non plus d'ascendant physique sur le voisin. "Il reste beaucoup de matchs, on va nous aussi avoir un calendrier chargé avec beaucoup de confrontations directes. On a par habitude de dire que ces confrontations entre concurrents sont très importantes et il serait de très bonne augure de l'emporter là-bas."

Galtier inspiré face aux "gros"

C'est justement face aux gros poissons que Galtier avait bâtit son titre surprise de champion avec le Losc la saison passée. Et le Marseillais a semble-t-il ramené la recette sur la Côte d'Azur. Une seule défaite (face à Strasbourg) face aux neuf premiers du classement et des victoires solides face à Lille, Lyon ou le PSG. Quand Marseille est moins en réussite en haute altitude, notamment ces dernières semaines, battus à Nice donc, mais aussi à Lyon et à domicile par l'AS Monaco. Voilà une tendance à confirmer, comme celle de la défense retrouvée. Aucun but encaissé depuis la défaite 2-0 à Lyon. A Strasbourg et Montpellier, Galtier s'est même transformé en épicier pour préserver coûte que coûte le point du nul après les expulsions de Dante à chaque fois.

Dante et Boudaoui suspendus, Kluivert de retour

Mais au moment de rentrer sur la pelouse du Vélodrome, le Gym devra se montrer plus ambitieux. "On ne peut pas rentrer sur la pelouse en se disant qu'il ne faut pas perdre. Ce serait négatif. On doit avoir l'ambition de faire un résultat et de mieux jouer qu'à Montpellier. Et il faudra surtout rester à 11 !" Dante et Boudaoui seront d'ailleurs suspendus pour ce déplacement et Christophe Galtier devrait renouveler l'expérience Rosario en charnière aux côtés de Todibo. Sur le plan offensif la bonne nouvelle vient du retour de blessure de Justin Kluivert. Touché au mollet avant Montpellier, le Néerlandais est de retour dans le groupe et on l'a vu monter dans le bus ce samedi direction Marseille.

Payet bien présent

Du côté de l'OM Dimitri Payet est lui aussi de retour après une blessure à la cuisse. Mais pas de Jorge Sampaoli sur le banc olympien. Le coach argentin est suspendu et on ne le verra donc pas faire les cent pas dans sa zone technique... Les tribunes seront quant à elles bien remplies puisqu'on attend plus de 64.000 spectateurs pour ce match qui sent la poudre !