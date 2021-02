OM - OGC Nice : retrouvailles entre malades

Alors qu'ils ne se sont pas croisés en 2020, éloignés par la crise du Covid, l'OM et l'OGC Nice et se retrouvent ce mercredi soir au stade Vélodrome (21h). En convalescence après des mois pénibles, le Gym affronte des Marseillais plongés eux dans une crise sportive très profonde.

Si le stade Vélodrome ne grondera pas ce mercredi soir, c'est uniquement parce que le coronavirus continue de tenir à distance les supporters. Mais c'est tout l'environnement autour de l'OM qui semble sur un volcan, prêt à exploser. Une seule victoire en dix matchs de Ligue 1, trois défaites d'affilée à domicile, un entraîneur démissionnaire mis à pied et un président qui semble agrandir chaque jour le fossé avec les passionnés du club phocéen. Voilà le tableau peu reluisant côté Marseillais. Ajoutez à cela les absences ce soir de Benedetto, Balerdi (suspendus), Milik, Ntcham et Lirola (pas qualifiés) et on se dit que l'OM (9e) est bon à prendre.

Quelle défense sans Todibo et Saliba ?

Sauf qu'en face, l'OGC Nice s'avance sans beaucoup plus de certitudes. A part celles apparues ces derniers jours dans le jeu grâce à l'instauration de ce 4-3-3 plus solide et plus joueur. Problème, Todibo et Saliba, qui ont réussi à stabiliser le château de cartes rouge et noir en un coup de baguette magique, seront absents tous les deux, pas qualifiés pour ce match en retard de la 11e journée. Adrian Ursea est donc forcé de relancer des joueurs (Daniliuc, Nsoki, Bambu) qui ont grandement participé à plonger le Gym à cette 14e place synonyme pour l'instant de lutte pour le maintien, puisque les mal classés se remettent à gagner derrière.

Le trio du milieu reconduit ?

S'il laisse entendre qu'il pourrait revenir à un système à trois défenseurs centraux, il devrait conserver cette nouvelle animation qui permet aux attaquants d'être mieux servis par ce trio du milieu qu'on n'imaginait pas à ce niveau. Lees-Melou, Claude-Maurice et Boudaoui ont prouvé face à Angers (3-0) et à Paris (1-2) qu'ils avaient le coffre et les clefs pour prendre le jeu niçois à leur compte.

Pas de derby de la méditerranée en 2020

Avec six points d'avance sur la zone rouge, les Aiglons n'ont que peu de marge et ils seraient bien inspirés d'enrayer ce soir cette série de six défaites consécutives face à l'OM. Le Gym ne s'est plus imposé au Vélodrome depuis 2015 (1-0 but de Germain) et ne l'a plus arpenté depuis presque deux ans. Les deux voisins ne se sont pas croisés en 2020 la faute au Covid. Ce derby de la méditerranée est donc celui des retrouvailles. Entre malades.

OM - OGC Nice : match à vivre en direct à partir de 20h45 sur France Bleu Azur avec Dominique Poulain et Maxime Bacquié aux commentaires. Coup d'envoi 21h.