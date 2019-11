OM-OL : les supporters de foot lyonnais interdits de stade à Marseille dimanche

Les supporters de foot lyonnais n'auront pas le droit d'accéder au Vélodrome et plus largement à Marseille ce dimanche pour "l'Olympico", la rencontre très attendue entre l'OM et l'OL. Un arrêté ministériel a été publié en ce sens ce samedi.