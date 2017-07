OM / Ostende, déjà une belle histoire belge

L'OM s'apprête à retrouver la Coupe d'Europe ce jeudi. Son adversaire, Ostende, a bien failli ne... jamais arriver à Marseille.

Décontraction maximale et concentration également. Voilà la première image que renvoient Les joueurs du KV Ostende. Les Belges jouent ce jeudi à Marseille, le 3e tour préliminaire d'Europa League mais.. leur avion leur a joué des tours !

5 heures de retard

Une panne mécanique. Soit. Mais un avion danois, et donc une pièce à rapatrier d'urgence depuis le Danemark. Il n'en fallait pas plus pour que les joueurs d'Ostende rallongent leur séjour et leur attente à l'aéroport de... 5 heures.

"Un journaliste m'a demandé si on pouvait déjà ouvrir le parapluie parce qu'on est fatigué (sourire). Non ! On sait pourquoi on est venu ici, et la motivation sera directement élevée" Yves Vanderhaeghe, l'entraîneur d'Ostende

Chers amis du @OM_Officiel, notre avion est en panne, on fait un match d'échecs ou FIFA online ou semblable pour décider la qualif? https://t.co/tyezuHWGNH — Marc Coucke (@CouckeMarc) July 26, 2017

Pour patienter, les joueurs ont tout simplement.. joué aux cartes

"La particularité belge c'est surtout l'humour, de toujours prendre les choses du bon côté. On a commencé à jouer aux cartes, à discuter. Une panne ça peut arriver à vélo, en voiture, ou à moto donc on l'a pris positivement" Sébastien Siani, capitaine

Ostende joue ce jeudi le tout premier match de Coupe d'Europe de son histoire. Détendu mais ambitieux. L'OM est prévenu.