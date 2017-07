OM / Ostende en direct sur France Bleu !

Cette fois, c'est la bonne ! Pour son premier match officiel cette saison, Marseille attaque directement avec la Coupe d'Europe, au Vélodrome.

L'OM restera à jamais la première équipe française à avoir remporté une coupe d'Europe (1993). En face, ce jeudi soir : les Belges d'Ostende, qui vont disputer le.. tout premier match européen de leur histoire.

C'est donc parti pour les hommes de Rudi Garcia : ils jouent le 3e tour préliminaire d'Europa League. Match aller au Vélodrome, le retour en Belgique jeudi prochain.

"Le danger c'est qu'on se fasse endormir, qu'on croit qu'Ostende est une équipe facile à jouer. Ce sera tout le contraire. On est prêt, y'a plus qu'à.. comme on dit" Rudi Garcia, entraîneur OM