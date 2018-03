3-0, 2 fois en 3 jours. Dans le jardin du PSG, au Parc des Princes. L'Olympique de Marseille sort d'une journée sans fin : 2 défaites consécutives, d'abord en Ligue 1 puis dans la foulée une élimination en quarts de finale de Coupe de France. Mais face à Nantes, ce dimanche, les hommes de Rudi Garcia n'ont qu'une obsession : se relancer et retrouver le goût de la victoire.

"On a perdu 3 rencontres d'affilée, donc on espère se rattraper au Vélodrome, faire un gros match et retrouver une dynamique positive comme on l'avait depuis plusieurs mois" Valère Germain, attaquant