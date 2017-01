Patrice Evra, qualifié, est déjà disponible pour le match Marseille-Montpellier

À peine débarqué à l'Olympique de Marseille et déjà qualifié : Patrice Evra pourrait se lancer dans le grand bain dès ce vendredi face à Montpellier, au Vélodrome.

Il a signé son contrat dans la soirée de mercredi et Patrice Evra pourrait déjà défendre les couleurs de l'Olympique de Marseille vendredi face à Montpellier (20h45) en match d'ouverture de la 22e journée de Ligue 1. Contrat homologué. Patrice Evra est donc qualifié et mis à disposition de Rudi Garcia.

Seulement six matchs de Série A avec la Juventus cette saison

Rudi Garcia va-t-il décider de le lancer dès ce vendredi dans le grand bain, au Vélodrome ? On peut imaginer qu'il a toutes les raisons de le faire. D'abord pour accélérer son intégration dans le groupe, mais aussi pour offrir des frissons supplémentaires à un public marseillais avide de grands joueurs.

À chaque semaine jusqu'ici une nouvelle recrue pour le mercato de Jacques-Henri Eyraud et Andoni Zubizarreta : avant Patrice Evra, Morgan Sanson a rejoint le vestiaire olympien.

Dans quel état de forme est-il ? C'est la principale énigme. À 35 ans, l'ancien défenseur de Manchester United n'a disputé que.. six matchs de championnat avec la Juventus de Turin cette saison. Un bilan bien maigre, auquel il convient toutefois d'ajouter six rencontres de Ligue des Champions.

Avantage encore : Patrice Evra pourrait enchaîner dès mardi dans une autre rencontre cruciale pour la fin de saison de l'Olympique de Marseille : mardi, les hommes de Rudi Garcia reçoivent Lyon en Coupe de France (16e de finale). Une équipe lyonnaise qui vient de corriger l'OM en championnat (victoire 3-1 des hommes de Bruno Genesio).

L'OM pourrait espérer prendre sa revanche très vite, et surtout rester qualifié dans une autre compétition que la Ligue 1. La Coupe de France, que Marseille n'a plus gagnée depuis 1989, permet en plus d'espérer un strapontin européen.