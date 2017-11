OM : Patrice Evra va être fixé sur son sort ce vendredi

Patrice Evra est convoqué ce vendredi par la direction de l'Olympique de Marseille. Un entretien pour décider d'éventuelles sanctions après son coup de pied contre supporter marseillais. Son cas est examiné aussi par l'UEFA. Les supporters eux ne veulent plus du joueur à l'OM.

C'est ce vendredi que l'UEFA va se pencher sur le cas de Patrice Evra. Le latéral marseillais a frappé un supporter olympien avant la rencontre de Coupe d'Europe à Guimares. Un coup de pied au visage qui répondait a de longues minutes de moqueries et d'insultes. Patrice Evra est aussi convoqué par la direction de l'Olympique de Marseille. Un entretien pour décider d'éventuelles sanctions.

Il risque une lourde suspension et un licenciement

Patrice Evra risque une lourde suspension : la commission de discipline de l'UEFA pourrait l'interdire de compétition pendant plusieurs mois. Pour mémoire et à titre de comparaison, Eric Cantona avait été écarté des pelouses pendant neuf mois par la Fédération anglaise pour son fameux coup de pied contre un supporter de Crystal Palace, en 1995.

"Il n'a plus rien à faire à l'OM. Il peut aller en Chine, ils recrutent là bas. Il pourra se reconvertir et devenir un nouveau Bruce Lee" Déclarations de supporters de l'OM

Du côté de l'OM : l'arrière gauche risque jusqu'à un licenciement pour faute grave. On ne peut pas imaginer que le club passe l'éponge. Les supporters eux ne voient plus Evra à l'OM : "Pour moi il ne doit plus porter le maillot de l'OM, il a dépassé les bornes. Il se pensait tout permis, le foot c'est de la rigueur et à l'OM les supporters sont exigeants, il faut être exemplaire."