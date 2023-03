OM: Pourquoi l'attaquant Vitinha ne joue-t-il pas?

Quand on plonge dans l'ambiance bouillante du Vélodrome ces dernières semaines, on entend souvent le même refrain... Il concerne le numéro 9 de l'OM, Vitinha, recrue offensive hivernale du club. "Vu le prix qu'il a coûté, le coach devrait le faire jouer un peu plus. Ce n'est pas normal." clame un abonné au Vél. Un autre enchaine: "Même s'il avait coûté plus cher, on veut le voir jouer, c'es tout!" "Au moins une demi-heure" réclame un dernier. Vitinha n’a débuté qu’un match avec l'OM, dès son arrivée, contre Nice, en L1, pour être sorti à la mi-temps après 45 minutes compliquées. Une titularisation, suivie de cinq entrées en jeu, souvent de quelques minutes, en championnat et Coupe de France. Difficile, donc, de se faire une opinion sur ses qualités chez les amoureux de l’OM.

Période d'acclimatation nécessaire

Au point, pour certains, de douter des réelles qualités du buteur. "Il ne mouille pas le maillot et on l'a payé 32 millions, il est bidon, lâche déjà un supporter olympien, qui lui préférait Bamba Dieng (parti à Lorient)." Quand d'autres se montrent plus patients: "Pour l'instant, on ne peut le juger. On le jugera plus tard. et pour le moment, il y a Sanchez qui fait le travail."

L'entraineur Tudor ne veut pas l'associer à Alexis Sanchez

La voilà la principale raison de l’absence du portugais sur le terrain. L’entraineur de l’OM Igor Tudor ne veut pas l’associer à la star Alexis Sanchez pour des raisons tactiques, dans un schéma à un seul attaquant. Et comme Sanchez est indispensable, que les deux hommes sont en concurrence et que l'OM n'a plus qu'une rencontre par semaine, Vitinha patiente. "C’est un joueur dont je suis content explique Igor Tudor. Il travaille bien. C’est un bon joueur avec de belles qualités. Il faut encore qu’il s’adapte au championnat, très physique (par rapport au championnat portugais, où jouait Vitinha). Ce n’est pas simple, ca prend du temps. Il en faut encore un peu. Mais c’est un joueur sur qui on pourra compter d’ici la fin sachant qu’il reste encore beaucoup de matches."

Pas un gros risque financier pour l'OM malgré son prix d'achat

Vitinha aux côtés du président de l'OM Pablo Longoria, lors de sa présentation © Maxppp - Nicolas Vallauri

S’adapter, s’acclimater... lui qui parle un peu le français, car des membres de sa famille vivent en France, et qui n'a connu que Braga, club ambitieux de première division portugaise d'où il débarque avec un bilan prometteur de 13 buts en 33 rendez-vous. "Vitinha est sur le bon chemin" nous explique une source au club. certaine de ses qualités. A l'entrainement, son équipier Samuel Gigot voit "un attaquant très costaud, rapide, qui presse très bien avec une bonne qualité de frappe selon le défenseur, qui devrait être titulaire, ce dimanche soir, à Reims*. Il faut lui laisser le temps de s’exprimer. Je suis sur qu’il va nous aider en cette fin de saison à nous mettre des buts."*

Le prix du transfert de Vitinha , plus de 30 millions d’euros, pèse aussi sur l’impatience du peuple marseillais. Mais l’OM ne prend pas de risque financier avec le jeune attaquant qui perçoit l’un des plus petits salaires du vestiaire.Tout le monde attend donc de voir l’évolution du portugais dans les prochaines semaines… En attendant, beaucoup de supporters se tournent vers le président Don Pablo... "Si Longoria a mis 32 millions dessus, c'est qu'il a forcément un potentiel et qu'il voit un potentiel en lui. Totale confiance en Longoria!"