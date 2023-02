OM-PSG en Coupe de France : forfait de Tavares, une équipe à repenser et des supporters mobilisés

Blessé à la cuisse, et indisponible "pour une semaine ou deux", Nuno Tavares ne sera pas sur la pelouse du 8e de finale de coupe de France entre l'OM et le PSG ce mercredi (coup d'envoi à 21h10). Le coach de l'OM Igor Tudor l'a annoncé ce mardi en conférence de presse . L'entraineur croate va devoir repenser largement sa défense, avec aussi les absences d'Eric Bailly et de Leonardo Balerdi, suspendus. "C'est important d'éviter les contre-attaques mais tout devra être parfait demain", déclare Igor Tudor ce mardi soir.

Des supporters qui mettent la pression dès ce mardi soir devant la Commanderie

Dès ce mardi soir, des dizaines de supporters sont venus passer le message à leur équipe, en craquant des fumigènes et en lançant des chants devant la Commanderie : "On ne veut pas perdre", est venu leur dire Rachid Zeroual, le leader historique des « South Winners », en direct sur France Bleu Provence au micro de Bruno Blanzat ce mardi soir à 18h. "Cette coupe de France, ça fait plus de 30 ans qu'on ne l'a pas gagnée". Un message passé 24 heures avant le rendez-vous car "il faut marquer le territoire, on est chez nous, il faut que demain (mercredi) ça se passe bien !".

Un message très clair, que va encore porter tout le stade mercredi. C'est un 8e de finale dans un stade archi-comble qui se profile. Après déjà l'affluence record de plus de 65.200 supporters face à Nice dimanche dernier, le Vélodrome attend une nouvelle fois un chiffre équivalent de places occupées ce mercredi soir.

