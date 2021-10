OM-PSG: Michel Prost, à jamais premier buteur parisien de l’histoire du clasico

Cinquante ans après, ses souvenirs sont un peu flous, mais à l’évocation du match, l’émotion reste intacte. Michel Prost, un nom qui ne dit certainement rien aux supporters du Paris Saint-Germain et pourtant, l’attaquant âgé aujourd’hui âgé de 75 ans, restera à jamais le premier buteur parisien de l’histoire contre l’Olympique de Marseille.

Ce 12 décembre 1971, le Paris Saint-Germain, qui n’existe que depuis un an, Paris s’est donc rendu pour la toute première fois au stade Vélodrome. "Il y avait une ambiance formidable, sans animosité", se remémore Michel Prost pour France Bleu Paris. "Il y avait bien sûr des « Parigots, têtes de veau », mais comme dans tous les autres stades de France. J’en garde un très beau souvenir, bon l’OM à l’époque, c’était le PSG d’aujourd’hui, avec des stars."

Un Paris Saint-Germain logiquement battu 4 à 2, avec deux buts de la vedette olympienne, le Yougoslave Josip Skoblar. Mais un autre joueur s’est aussi illustré, côté Parisiens : Michel Prost. Non seulement le joueur saint-germanois a inscrit le tout premier but de l’histoire du PSG contre l’OM, mais il en a même inscrit un second : "Lors d’une rencontre avec des anciens, j’ai revu « Tchouki », Jean Djorkaeff, le papa de Youri. Et il m’a rappelé qu’il m’avait délivré une passe décisive sur un centre en retrait, sur un de mes buts. Un but marqué autant grâce à lui que grâce à moi (sourires)".

Finalement, ce dont Michel Prost ce souvient le plus, c'est une anecdote potache qui le fait rire, encore 50 ans après les faits. "On était dans un superbe hôtel, d'habitude je suis avec Jean-Claude Bras en chambrée, mais là, j'étais installé avec Gérard Hallet, un joueur amateur qui n'avait, jusque-là, jamais dépassé les frontières de la ville de Montluçon. Hé bien, je lui ai fait croire que la rideau de la fenêtre s'ouvrait et se fermait tout seul, alors qu'il y avait une commande électrique, ce qui était rare à l'époque (rires)."

Dans la galaxie de Pauleta, Ronaldinho Cavani et Ibrahimovic

Un doublé qui a fait rentrer Michel Prost dans l’histoire du Paris Saint-Germain. "Je me suis aperçu que seulement trois joueurs parisiens (ils sont en fait un peu plus nombreux, on peut citer Ronaldinho ou encore Branko Boskovic, ndlr) avaient inscrit un doublé au stade Vélodrome : Pauleta, Ibrahimovic et Cavani, c’est pas mal non ? (Rires). J’en suis très fier. Quand je vois de tels successeurs, c’était inenvisageable, inimaginable pour moi. Peut-être qu’il y aura Messi ou Mbappé dimanche soir (rires)"