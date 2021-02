OM-PSG : Neymar jouera bien le classique

Pas de gastro pour Neymar. Ce samedi, le club parisien a annoncé que le Brésilien ne s'est pas entraîné pour cause de gastro-entérite, le joueur sera finalement bien présent ce dimanche au stade vélodrome pour la 24e journée de Ligue 1 et le 100e classique entre le PSG et l'OM.

Marquinhos et Verratti de retour, Navas pas encore prêt. Dans le point médical présenté ce samedi par le PSG, pas de Verratti, ni de Marquinhos dans la liste des absents. Les deux cadres sont donc disponible pour le classique.

OM / PSG match à suivre en intégralité dimanche à partir de 20h30 sur France Bleu Paris avec Miguel Derennes, Bruno Salomon et Eric Rabesandratana