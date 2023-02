OM-PSG : record d'affluence dimanche au Vélodrome

On attend du spectacle sur le terrain et bien sûr en tribune pour ce choc de la 25e journée de Ligue 1 entre l'OM et le PSG au Vélodrome ce dimanche soir (20h45, en direct sur France Bleu Provence). Le stade va battre son record d’affluence, vieux de trois ans et demi. C'était alors un certain OM-Lyon qui avait rassemblé 65.421 spectateurs.

Ce dimanche, quelques dizaines de places sont débloquées, notamment des sièges qui n'existaient pas à l'époque, avant travaux. Au 5e étage de la tribune Jean Bouin, une cinquantaine de places pour les VIP, avec repas et cocktail, viennent d'être transformées en 300 places grand public.

Autre donnée primordiale pour atteindre ou dépasser le record : l'absence de supporters averses. Les Parisiens sont interdits de déplacement par les autorités. Par conséquent, les 3.000 places qui leur sont réservées, sont vendues au grand public.

L'OM devrait donc annoncer à la mi-temps du match une affluence comprise entre 65 500 et 66 000 personnes.

À noter que l'on n'atteint toutefois pas les 67.394 spectateurs comme le nombre de places officiellement affichées par le Vélodrome. En effet, l'enceinte du boulevard Michelet compte environ 1.000 places à visibilité réduite, avec un plexiglas ou un poteau qui gênerait la vue des spectateurs concernés. Il existe aussi 1.000 places à visibilité nulle. Tous les sièges du stade ne sont donc pas vendus.