OM: qu'arrive-t-il à Bénédetto, qui ne marque plus?

"Bénédettoooooooo... et buuut pour l'OM... signé Pipa Bénédetto"

C'était devenu une habitude, une sorte de bégaiement dans nos commentaires des matches de l'OM sur France Bleu Provence.

Fin août et début septembre, l'argentin, nouvellement arrivé sur le Vieux-Port, enchaîne les réalisations: 3e, 4e, 5e (un doublé) et 9e journées de Ligue 1. 5 buts en quelques rencontres. Bénédetto, qui porte l'OM, est en passe de devenir la star du Vélodrome, la coqueluche des virages.

Un mois et demi après sa dernière (et belle) réalisation à Amiens, l'argentin n'a plus marqué. Aucun but sur les cinq derniers de l'OM en championnat. S'il est à l'origine du pénalty obtenu en fin de match face à Strasbourg, il n'a pas donné une passe décisive non plus.

"Il ne fait pas partie de ces joueurs qui s'inquiètent de ces périodes": André Villas-Boas, entraîneur de l'OM

_"_Sur ce que je vois à entrainement, je ne suis pas inquiet, bien au contraire rassure le défenseur olympien Bouna Sarr. Même sur les dernières performances, il n'y a pas eu de choses négatives. Il lui a juste manqué les buts. Dans la créativité et la combativité, il a répondu présent. Il a apporté ses qualités au service du collectif, donc ça va venir." Toujours mobile, disponible, pour aider les copains, notamment sur les coups de pied défensifs, Bénédetto ne vit pas non plus une période où il accumule les occasions manquées, ce qui serait bien plus embêtant.

L'occasion de se relancer face à la plus mauvaise défense de Ligue 1

Sa confiance n'est donc pas entamée selon André Villas-Boas: _"_On a parlé un peu de ça cette semaine et il ma dit "non non, Mister, je suis content que l'équipe gagne révèle l’entraîneur de l'OM. Il ne fait pas partie de ces joueurs qui s'inquiètent de ces périodes. Il est un joueur que l'on a fait venir pour son jeu d'association et il le fait à la perfection."

Pas de panique, donc, autour du mutisme de Bénédetto. D'autant que cette affiche dominicale voit l'OM défier la plus mauvaise défense de Ligue 1, Toulouse, qui encaisse en moyenne 2 buts en moyenne par match. De quoi reprendre nos bonnes habitudes les soirs de matches de l'OM.

Composition probable de l'OM: Mandanda (cap) - Sarr, Perrin, Kamara, Sakaï - Rongier, Strootman, Sanson - Germain, Bénédetto, Payet.