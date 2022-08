OM - Reims, le début d'une nouvelle saison à vivre en intégralité sur France Bleu Provence

L'heure de la reprise a sonné pour l'Olympique de Marseille !

Plus de deux mois après le final en apothéose contre Strasbourg et la deuxième place synonyme de qualification directe en Ligue des Champions, place au retour de la Ligue 1. La nouvelle saison débute ce dimanche 7 août à 20h45 contre le Stade de Reims. Un match à vivre en intégralité sur France Bleu Provence.

Une victoire pour rassurer tout le monde

Début de saison incertain pour l'OM. En cause, une campagne amicale très poussive : une seule victoire en cinq matches, le 13 juillet dernier contre les amateurs de Marignane-Gignac (N2). Une préparation ponctuée par une défaite 2-0 le 31 juillet contre le Milan AC dans un match de gala au stade Vélodrome.

Alors, l'Olympique de Marseille est-il seulement en train de digérer la méthode d'Igor Tudor ? Le successeur de Jorge Sampaoli présente un jeu avec trois défenseurs centraux, et une volonté de presser haut l'adversaire. C'est évident que "mon style est différent de l'entraineur précédent. Mais je pense que tout le monde peut gagner avec un style différent" a déclaré en conférence de presse d'avant-match le technicien croate. "On a la même ambiance que l'année dernière" appuie Dimitri Payet, propulsé nouveau capitaine de l'OM, malgré une réunion ce mardi entre les joueurs, le président Pablo Longoria et le staff.

Des recrues décisives ?

Pour ce premier match, l'OM compte notamment sur ses recrues, toutes disponibles pour le premier match. Huit transferts sont venus renforcer les rangs olympiens. Parmi les nouveaux, le milieu de terrain Jordan Veretout (AS Roma), le latéral droit lensois Jonathan Clauss (Lens), le latéral gauche Nuno Tavares (Arsenal), et une triplette de défenseurs centraux : Samuel Gigot (Spartak Mosocu), Chancel Mbemba (FC Porto) et Isaak Touré (Le Havre). Egalement attendu sur la pelouse du Vélodrome, le transfuge du Celta Vigo, le gardien espagnol Ruben Blanco, qui a la lourde tâche de remplacer Pau Lopez, le successeur de Steve Mandanda étant blessé.

Poussé par une enceinte à guichets fermés, les Marseillais doivent partir sur de bonnes bases, à un mois seulement du début de la Ligue des Champions. OM-Stade de Reims, l'avant-match est à suivre en intégralité dés 20h sur France Bleu Provence avec Eric Thomas. Coup d'envoi 20h45 !

