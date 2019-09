OM-Rennes: pourquoi Rongier n'est-il toujours pas titulaire?

Marseille, France

34 minutes... C'est le temps passé sur le terrain par Valentin Rongier avec le maillot de l'OM.

Une grosse demi-heure en 3 matches, tous débutés comme remplaçant. Le milieu de terrain (24 ans), arrivé sur le tard à Marseille, en qualité de joker, le 3 septembre, au lendemain de la fermeture du marché estival, n'a toujours pas été titularisé avec l'Olympique de Marseille. Et il piaffe d'impatience, lui qui est prêt physiquement, après avoir débuté la saison avec Nantes, son ancien club, dont il était le capitaine et à qui l'OM l'a acheté plus de 15 millions d'euros.

Benoit Pedretti, ancien milieu de terrain de l'OM: "Il faut une période d'adaptation, mais je pense qu'il est prêt à jouer"

Si Valentin Rongier n'a toujours pas débuté une partie, c'est aussi parce qu'il a débarqué sur le Vieux Port au moment de la montée en puissance de l'OM. "L'équipe est déjà en place, ça tourne plutôt bien, c'est pour cela que cela met un peu de temps pour lui pour jouer un peu plus analyse Benoit Pedretti, ancien milieu de terrain marseillais (2004-2005) et actuel entraîneur adjoint à Nancy (L2). Il faut une petite période d'adaptation, mais je pense que, dans sa tête, qu'il est prêt à jouer."

André Villas-Boas, entraîneur de l'OM: "Il attend son opportunité avec une dignité énorme"

A chaque fois, André Villas-Boas lui sort des arguments en béton pour lui expliquer qu'il est remplaçant. " Il est arrivé tard, après le match contre Saint-Etienne (succès 1-0) détaille l’entraîneur de l'OM. Et lors du match suivant, contre Monaco (victoire 4-3), je lui ai dit que je ne voulais pas changer l'équipe, que je maintenais la confiance en mon milieu de terrain. On a bien travaillé sans Strootman pendant la trêve internationale cela peut nous servir contre Amiens (le vendredi 4 octobre, où Strootman sera suspendu). En conséquence de notre victoire à Monaco et du match réalisé par tous les milieux contre Montpellier (1-1), j’ai décidé de maintenir les choses poursuit André Villas-Boas. J’ai expliqué à Valentin qu'à Dijon, en raison des nombreux changements dans l'équipe, à cause des blessures (Thauvin, Alvaro Gonzalez) et suspensions (Payet, Kamara), je préférais maintenir le milieu. Il attend son opportunité avec une dignité énorme. On verra, cela peut-être contre Rennes ou à Amiens (le vendredi 4 octobre). _Je pense qu’il jouera à Amiens._"

Benoît Pedretti "Rongier, c'est un mélange de Sanson et de Lopez"

Benoit Pedretti "Il faut une petit période d'adaptation, mais je pense que, dans sa tête, qu'il est prêt à jouer" Copier

à lire aussi Valentin Rongier enfin à l'OM

On sent de l'impatience chez Valentin Rongier, d'ordinaire habitué des arrêts devant les journalistes après les matches et qui à Dijon, mardi, a filé dans le car de l'OM. Mais une fois lancé, l'ancien canari va apporter au club olympien selon Benoît Pedretti: "C'est un mélange entre Sanson et Lopez. Il a la capacité de percussion d'un joueur comme Sanson et la qualité technique de Lopez. C'est vraiment un joueur très intéressant, qui est capable d'être décisif, à l'énorme volume de jeu. C'est un milieu de terrain moderne, il a tout. Il faut juste qu'il entre dans cette équipe, qu'il prenne confiance, qu'il s'habitue à ses co-équipiers et il fera une bonne saison."

Reste à savoir quand André Villas-Boas en donnera le top départ.

Même groupe que face à Dijon (0-0), en début de semaine

Equipe probable de l'OM face à Rennes: Mandanda - Sakaï, Perrin, Caleta-Car, Amavi - Lopez (ou Rongier), Strootman, Sanson - Sarr, Benedetto, Germain (ou Radonjic).