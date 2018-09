Marseille, France

Monaco / OM, c'est la plus belle affiche de la 4e journée de Ligue 1, ce dimanche soir (coup d'envoi 21h). Les hommes de Rudi Garcia, renforcés notamment cette semaine par l'arrivée de Kévin Strooman, espèrent gagner enfin au stade Louis II. A cette occasion la "3e mi-temps" reprend du service sur France Bleu Provence, en partenariat avec Le Phoceen.

Jacques Bayle nouveau consultant

Vous pourrez ainsi suivre la rencontre dès 20h45 sur France Bleu Provence (coup d'envoi du match 21h), aux côtés notamment de Laurent Menel, mais aussi de Jacques Bayle, adjoint historique de Rolland Courbis et directeur général de Luynes Sports. Et dans la foulée du match, réagissez en direct dans la "3e mi-temps" avec Le Phoceen, émission de débrief à chaud et 100% marseillaise !

Dimanche soir nouveau challenge radio 📻 France bleu provence à partir de 21h et l’after d’après match !!!! ⚽️🔥👍👂👂 — Bayle jacques (@Baylejacques1) September 1, 2018

Pour participer, vous aussi, en direct à la 3e mi-temps : 04 42 38 08 08, la ligne directe de France Bleu Provence.