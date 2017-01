OM - Rod Fanni, "fan" de Dimitri Payet

Dimitri Payet à l'OM ? Ce n'est peut-être plus qu'une question d'heures ou de jours. Le milieu de terrain a entamé un bras de fer avec West Ham. En attendant, ses ex (et futurs ?) coéquipiers sont déjà prêts à l'accueillir à bras ouverts.

C'est le feuilleton de ce début de mercato pour Marseille : Dimitri Payet va-t-il quitter West Ham et revenir en France, à l'OM, club qu'il avait quitté à l'été 2015 ?

L'OM aurait déjà formulé une offre pour racheter les quatre ans de contrat de l'international tricolore. Une première offre à plus de 20 millions d'euros. Une nouvelle proposition, à la hausse, pourrait atterrir sur le bureau des Hammers.

En attendant, l'éventuelle arrivée de Dimitri Payet, parti au clash avec le club londonien, est évidemment commentée dans le vestiaire marseillais. C'est ce que reconnaît, sans trahir de secret, le défenseur Rod Fanni

"Ça a l'air compliqué, délicat. J'espère que ça finira bien pour lui comme pour son club. S'il devait être ici, ce serait top, je suis grand fan !" Rod Fanni, défenseur de l'OM

Le montant du transfert du Réunionnais avoisinait les 15 millions d'euros quand il a quitté l'OM pour.. West Ham, il y a un an et demi.

Son retour à Marseille, dans un club racheté depuis par l'Américain Frank McCourt, pourrait s'effectuer pour un chèque estimé à au moins 25 à 30 millions d'euros.

"Il va falloir débourser ! (rires) S'il revenait, ce serait un signe fort. Ce n'est pas un moindre effort de s'attacher ses services, il a beaucoup de clubs derrière lui. Donc oui ce serait un signe très fort des ambitions." Rod Fanni