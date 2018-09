Large victoire contre Toulouse (4-0), défaite à Nîmes (1-3), scénario renversant jusqu'à gagner à Monaco (3-2), ou encore match nul in extremis contre Rennes (2-2), l'OM de Rudi Garcia passe par toutes les émotions depuis le début de saison. Au moment d'affronter Guingamp ce dimanche su Stade Vélodrome, la balance penche-t-elle plus du côté des certitudes ou des interrogations ?

"Si on aborde tous les matchs avec l'attitude qu'on a eue dès le coup d'envoi à Monaco, on fera des bons résultats. Par contre, il ne faut pas avoir de retard à l'allumage, on l'a vu contre Rennes. On a les modes d'emploi, maintenant il faut bien les utiliser, bien les mettre en place" Rudi Garcia