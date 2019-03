OM - Rudi Garcia "Certains n'apprennent pas et c'est dommmage"

Paris, France

La série continue, sans grande surprise. Comme depuis novembre 2011, l'OM ne parvient toujours pas à battre le PSG. C'est même, sur cette période, sa 16e défaite toutes compétitions confondues. Cette fois, Paris s'impose 3 buts à 1 face à une équipe marseillaise réduite à 10, après l'expulsion de son gardien Steve Mandanda. Lyon en profite : les lyonnais ont maintenant 6 points d'avance sur l'OM dans la lutte pour le podium.

📋Le XI Olympien pour ce classique | #PSGOM 🔵⚪️



👊 Forza OM 👊 pic.twitter.com/4FzYYRV9Sq — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) March 17, 2019

"On n'a pas à rougir de cette défaite. On a fait un match cohérent, notamment la 1ere période où tactiquement on a été très bon". Rudi Garcia

A. Di Maria étincelant, F. Thauvin transparent

Valère Germain inscrit le seul but marseillais, celui de l’égalisation à 1 partout après l’ouverture du score de Mbappé dans les arrêts de jeu de la 1ere période. Mais l'OM n'a pas su profiter de cette égalisation pour semer le doute dans les rangs parisiens. Les hommes de Rudi Garcia craquent à nouveau dans la foulée.

Une égalisation de @ValereGermain qui n’aura pas suffi.



Le résumé de #PSGOM 👇 — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) March 17, 2019

"On n'apprend pas. En tout cas, pour ceux qui étaient là la saison dernière. Quand on fait une 1ere période de cet acabit, on ne peut pas se permettre de rentrer au vestiaire avec un but de retard. Surtout quand on a un corner à la 45e. Certains n'apprennent pas, et c'est dommage. Parce qu'on a déjà vécu la même chose la saison dernière" Rudi Garcia

En seconde période, les pépins s'accumulent pour l'OM. A Di Maria se promène et inscrit un doublé, l'argentin est notamment l'auteur d'un coup franc somptueux. Et en plus, Marseille perd son gardien Steve Mandanda, expulsé pour une faute de main en dehors de sa surface.

"On n'a pas été bon dans la gestion des temps forts. On a pris un but juste avant la pause, et un autre juste après l'égalisation. C'est plutôt ça qui reste en travers de la gorge" Valère Germain

Marseille a maintenant 6 points de retard sur Lyon et le podium, alors qu'il ne reste que 9 journées de championnat. Dans 2 semaines, l'OM reçoit Angers.