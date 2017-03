OM : Rudi Garcia cite Nelson Mandela pour pousser ses joueurs à apprendre... de leurs défaites

Alors que l'OM reste sur deux défaites et... neuf buts encaissés, son entraîneur préfère en tirer du positif : apprendre de ses erreurs pour rebondir au plus, et si possible dès ce dimanche à Lorient.

Les valises de joueurs marseillais sont lourdes. Sans même voyager d'ailleurs. Neuf buts encaissés, face à Paris (défaite 5-1) en championnat dimanche dernier, puis contre Monaco (4-3) en Coupe de France mercredi, c'est beaucoup pour une équipe qui a longtemps été impériale, ou presque, devant son public dans la première partie de saison.

L'Olympique de Marseille espère bien avoir tourné la page, ceci dit. Et le comportement plus honorable des hommes de Rudi Garcia face à l'ASM, malgré la défaite, y est pour beaucoup. Reste une série d'erreurs à corriger.

Erreurs individuelles et faillite collective : elles doivent autant à un manque de talent que d'implication, mais elles interrogent. Rudi Garcia, quant à lui, est dans son rôle : il doit relativiser, et protéger son groupe, en profitant de ses défaites pour pointer du doigt la marge de progression nécessaire.

"Il y a une belle phrase de Nelson Mandela qui dit "en gros" : je ne pers jamais, ou je gagne ou j'apprends". Rudi Garcia

L'entraîneur marseillais pourra l'afficher, cette citation, sur les murs de la Commanderie, comme il en a pris l'habitude. Il pourra aussi, s'il le veut, écrire celle-ci sur son tableau noir, dimanche, dans le vestiaire avant le match à Lorient : une autre citation de l'ancien président de l'Afrique du Sud (1994-99)

" La plus grande gloire dans la vie ne réside pas dans le fait de ne jamais tomber, mais de se relever à chaque fois que nous tombons", Nelson Mandela

L'OM joue à Lorient dimanche (15h), dans le cadre de la 28e journée de Ligue 1. Pour l'instant, si les marseillais sont 7e du championnat, les Bretons ferment la marche, ils sont bons derniers.