OM - Rudi Garcia compte les points avant de jouer à Nantes

Marseille, France

C'est peut-être bien une semaine cruciale qui se dessine pour l'Olympique de Marseille. Le programme : 2 matchs à l'extérieur en championnat, le premier ce mercredi soir (19h) à Nantes, puis dimanche à Saint-Etienne. Et l'OM pourrait y laisser des plumes dans sa course au podium. Pour l'instant, sur un plan comptable, il n'y a pas le feu au lac c'est vrai pour les hommes de Rudi Garcia : 2 points de retard sur Lyon et le podium, 3 sur Montpellier (qui reçoit Lille ce mardi).

"Si on avait gagné contre Reims, on devrait lutter contre l'euphorie, parce qu'on serait sur le podium (..) ce n'est pas parce qu'on n'a pas gagné contre Reims, qu'il faut tomber dans le catastrophisme (..) on aurait aimé faire 9 points sur 9, on n'a fait que 7 sur 9"

Si ses joueurs avaient battu Reims dimanche (0-0), ils seraient donc dans les temps. Mais avec des "si"...

"En championnat, on est là, on n'est pas loin du podium ; ça pourrait être mieux mais on est là (..) Il y a 3 matchs on "tait à 6 points du podium.. On pourrait faire une conférence de presse aujourd'hui en étant sur le podium, et il faudrait que je tempère les miens pour qu'ils ne soient pas euphoriques. Dont il faut rester tranquille et bosser" Rudi Garcia

L'entraîneur marseillais fait le dos rond, en attendant un peu plus de réussite et des jours meilleurs. Mais mieux vaudrait quand même enchaîner rapidement. Sinon, en cas de semaine noire avec 2 défaites à Nantes et Saint-Etienne, l'OM pourrait se retrouver dans le ventre mou du championnat. Et dans une quasi-indifférence. Les retrouvailles avec le stade Vélodrome, face à bordeaux, risqueraient ensuite d'être beaucoup plus tendues en revanche.