OM - Rudi Garcia "On est à 1 point du podium, il n'y a absolument rien d'autre qui compte"

Marseille, France

La vie n'est jamais un long fleuve tranquille à l'Olympique de Marseille. A l'aube de cette 15e journée de championnat, les hommes de Rudi Garcia ont leur objectif prioritaire de la saison à portée de fusil : une place sur le podium, avec à la clef un ticket pour la prochaine Ligue des Champions. Pourtant, l'atmosphère se crispe autour de l'équipe. La faut à des résultats en dents de scie, plusieurs lourdes défaites déjà depuis le début de saison -la dernière à Francfort jeudi (4-0) en Europa League - et surtout à un fond de jeu encore beaucoup trop approximatif. Face au Stade de Reims, ce dimanche après-midi, les marseillais ont plutôt intérêt à s'imposer.

A Nantes puis St-Etienne la semaine prochaine

Certes, le revers européen en Allemagne n'a plus vraiment de conséquences sportives : l'OM était déjà éliminée de l'Europa league avant même de rentrer sur la pelouse de la Commerzbank Arena. Mais le score est lourd. Et la manière n'arrange rien. Rudi Garcia a d'ailleurs été très dur avec ses joueurs après la rencontre. Certains sont-ils condamnés à ne plus jouer ? Compte-t-il leur laisser encore une chance ?

"On a 7 matchs jusqu'au 22 décembre. J'ai besoin de tout mon groupe. En sachant que certains font mieux que d'autres. Ceux qui font mieux que les autres se retrouvent logiquement sur le terrain. Ce qui compte c'est qu'on ait une équipe performante contre Reims. On veut absolument une 3e victoire consécutive en championnat. Il y a 2 journées on était à 6 points du podium, on est à 1 point. Il n'y a absolument rien d'autre qui compte" Rudi Garcia

Effectivement, il vaudrait mieux que l'OM enchaîne avec un nouveau succès contre Reims, après ceux engrangés face à Dijon 2-0) puis à Amiens (3-1). Parce que le programme est lourd la semaine prochaine avec 2 déplacements à Nantes, puis à St-Etienne. L'OM peut aussi bien basculer dans le trio de tête.. que du côté obscur de la force.