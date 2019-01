OM - Rudi Garcia "On est tous responsable de cette élimination, moi le premier évidemment"

Ils espéraient avoir tourné la page de leur première partie de saison décevante, les joueurs marseillais n'ont visiblement pas profité de la trêve de Noël pour se refaire une santé. A Saint-Etienne, face aux amateurs d'Andrézieux, ils ne se sont une nouvelle fois pas montrés à la hauteur. Ils sortent (2-0) de la Coupe de France dès les 32e de finale.

"On savait, on n'a pas l'excuse du terrain, la pelouse était bonne. C'est encore plus grave quand c'est comme ça. On est tous responsable de cette élimination. Moi le premier évidemment" Rudi Garcia