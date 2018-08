5,4,3... si la logique est respectée, et si l'OM confirme sa montée en puissance, la saison à venir doit être celle d'un retour sur le podium. C'est l'objectif avoué des dirigeants. Et ce serait aussi la garantie d'un sacré jackpot financier : au moins 70 millions d'euros pour un parcours honorable en Ligue des champions à partir de la saison 2019-20.

Malgré un parcours spectaculaire l'an dernier, les joueurs marseillais ont fini par échouer à un petit point du podium, juste derrière Lyon. Mais ils ont aussi inscrit la bagatelle de 80 buts, rien qu'en championnat.

"On va tout faire pour faire mieux que la saison dernière. Mais faire aussi .. aussi bien dans le fait de donner du plaisir à nos fans, nos supporters. On aimerait bien accrocher la Ligue des Champions, dont il faut faire mieux que 4e. Si on fait encore 77 points cette année, on sera sur le podium" Rudi Garcia