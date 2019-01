OM - Rudi Garcia "Impossible de voir Balotelli au départ du match vendredi"

C'est a priori encore seulement une question de minutes. Presque toutes les planètes sont enfin alignées. Mario Balotelli, l'attaquant de l'OGC Nice, va maintenant porter les couleurs de l'Olympique de Marseille. Mais l'italien en revanche n'aurait aucune chance de débuter OM / Lille ce vendredi dans un costume de titulaire selon Rudi Garcia

"C'est un joueur qui n'a pas joué depuis 1 mois, et c'est 1 joueur qui ne s'est pas entraîné avec un groupe depuis 1 mois ; donc, quand bien même il serait qualifié, autant dire qu'il est impossible de le voir au début du match vendredi. Tout dépend de son état athlétique. Si la plus grande chance qu'il a de participer c'est de se blesser et disparaître 1 mois et demi.." Rudi Garcia