OM - Rudi Garcia 'J'ai pris des mesures drastiques"

Marseille, France

Rudi Garcia cherche toujours l'électrochoc qui va enfin relancer son groupe. Après les éliminations dans les 3 Coupes (de France, de la Ligue et d'Europe), l'Olympique de Marseille doit maintenant absolument se ressaisir en championnat. Avant de recevoir Monaco ce dimanche, le coach marseillais a donc revu une partie des règles de vie au centre d'entraînement Robert Louis-Dreyfus, avec des séances physiques plus denses mais aussi l'interdiction par exemple d'avoir son téléphone portable à portée de main la majeure partie du temps. De petits privations, des règles plus strictes, pour frustrer ses joueurs, les sortir de leur confort, et les pousser à se "faire violence"

"J'ai pris des mesures drastiques, j'ai bousculé les choses (..) pour faire réfléchir les joueurs. On a changé des choses sur le plan organisationnel, sur le plan des règles de vie. Peut-être on a fait beaucoup pour eux, on les a mis dans les meilleures conditions. Donc on leur a enlevé des choses pour qu'ils se rendent compte que avant c'était peut-être un peu facile, maintenant ce sera peut-être un plus difficile. Mais dans la difficulté, souvent on se révèle aussi" Rudi Garcia

L'OM reçoit Monaco ce dimanche (21h), pour le compte du premier match de la phase retour du championnat de Ligue 1.