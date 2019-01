OM - Rudi Garcia "je n'ai jamais perdu espoir"

Marseille, France

Depuis Noël, les supporters marseillais n'ont pas trouvé grand chose sous le sapin à part une nouvelle série de désillusions : élimination cataclysmique en Coupe de France par les amateurs d'Andrézieux, nul contre Monaco puis défaite ce mercredi (2-1) en match en retard à Saint-Etienne. L'OM n'a plus que le championnat, et le podium est déjà loin : huit points d'avance pour les Stéphanois, justement. Alors, certes, Marseille a encore un match en retard à disputer, contre Bordeaux. Mais il y a maintenant vraiment urgence.

Rudi Garcia, en attendant notamment le déplacement à Caen ce dimanche (17h), choisit de ne retenir que le positif ; et il y en a eu, un peu, malgré ce seul point pris sur les deux derniers matchs. Il fait avec. Faute de mieux. Mais surtout assure n'avoir jamais baissé les bras.

"Je ne l'ai jamais perdu l'espoir, je ne l'ai jamais perdu."

"Ce qui m'ennuie pour les joueurs surtout, c'est que ces deux matchs-là (Monaco et Saint-Etienne) et les bonnes performances n'ont pas été validés par des victoires. Alors que ça aurait pu très bien tourner en notre faveur. On n'a pas vu de manque de confiance à Saint-Etienne, c'est ça qui me plaît, qui me donne de l'espoir. Maintenant, on doit s'appuyer sur ce qu'on a fait bien, mais encore une fois ce n'est pas suffisant. On doit faire un peu plus, sur des instants, sur des détails" Rudi Garcia

DÉGAGE @RudiGarcia



❌ OM 1-3 Lazio

❌ OM 0-2 PSG

❌ MHSC 3-0 OM

❌ Lazio 2-1 OM

✔️ OM 2-0 Dijon

✔️ Amiens 1-3 OM

❌ Francfort 4-0 OM

➖ OM 0-0 Reims

❌ Nantes 3-2 OM

❌ OM 1-3 Limassol

❌ OM 1-1 RCSA

➖ Angers 1-1 OM

❌ Andrézieux 2-0 OM

➖ OM 1-1 Monaco

❌ ASSE 2-1 OM#TeamOM — #TeamOM Officiel (@TeamOM_Officiel) January 16, 2019

L'OM court après sa première victoire, toutes compétitions confondues, depuis fin novembre. Son dernier succès remonte à la 14e journée de championnat, à Amiens (3-1).