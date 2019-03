OM - Rudi Garcia "Je n'ai pas la mémoire courte"

Marseille, France

L'Olympique de Marseille a connu cette saison un long tunnel de désillusions. Eliminé au 1er tour en Coupe de France et en Coupe de la Ligue, éjecté de la Ligue Europa également dès la phase de poules, l'OM a souffert aussi en championnat cet hiver : seulement 2 victoires entre le 28 octobre et le 16 janvier. Mais le championnat est tel que voici les hommes de Rudi Garcia au pied du podium, avant de défier le Paris-Saint-Germain sur son terrain ce dimanche. Dans cette période difficile pour le club, Rudi Garcia n'a pas été épargné. Son départ a souvent été réclamé, le stade Vélodrome a parfois grondé réclamant même sa démission, mais son président le premier Jacques-Henri Eyraud n'a jamais changé de stratégie : R. Garcia est resté, et le voilà en capacité de qualifier son club en Ligue des Champions, si les planètes s'alignent encore dans les prochaines semaines.

"Ce n'est pas important. Ce que je regarde, c'est devant, pas derrière. Si je peux vous donner un titre c'est : "je n'ai pas la mémoire courte". C'est tout. Mais franchement, ce n'est pas important ce qu'il se passe derrière. Ce qu'il se passe devant c'est important, et c'est Paris" Rudi Garcia

▫️ Après sa victoire contre Nice, l'équipe de Rudi Garcia revient à 3 points de la 3e place, est toujours à 10 de la 2e place, et met la 5e place à 4 points.



• Prochain match dimanche à 21h à Paris.#OMOGCN | #TeamOM 🔵⚪️ pic.twitter.com/ACquANPp6s — #TeamOM Officiel (@TeamOM_Officiel) March 10, 2019

L'OM renaît de ses cendres depuis quelques semaines. A part un match nul à Rennes (1-1), les marseillais viennent de faire tomber successivement Bordeaux, Dijon, Amiens, Saint-Etienne et Nice.

"On s'est mis dans notre bulle, on n'a pensé qu'au match suivant et pour l'instant, avec nos 16 points sur 18 sur les 6 derniers matchs, ça nous réussit plutôt. Donc on n'a aucune raison d'en changer, en vérité. Moi comme les autres" Rudi Garcia

L'OM joue ce dimanche à Paris. Marseille reste sur 18 matchs sans succès contre les parisiens (15 défaites) toutes compétitions confondues. La dernière victoire de l'OM contre le PSG remonte au 27 novembre 2011 (3-0) au Stade Vélodrome ;et au mois de février 2010 (3-0 également) au Parc des Princes.