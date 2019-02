OM - Rudi Garcia "Le projet continue et moi je suis à fond dedans"

Marseille, France

L'Olympique de Marseille reste sur une série noire : 1 seule victoire (à Caen) sur les 12 dernières rencontres, toutes compétitions confondues. Samedi dernier encore, l'OM s'est incliné à Reims, 2 buts à 1, et ce revers fait plonger les hommes de Rudi Garcia à la 10e place de Ligue 1, à désormais 12 points du podium. Au moment de recevoir Bordeaux en match en retard ce mardi (19h), l'entraîneur maintient officiellement le cap : qu'il soit menacé dans ses fonctions ou pas, ce n'est pas son problème. Il martèle qu'il se voit encore sur du long terme à Marseille

"Moi on est venu me chercher pour un projet (..) c'est vrai que c'est une saison difficile. Je suis là, je donne le meilleur de moi-même et je n'ai pas encore fini de le donner (...) Le projet ne s'arrête pas non plus à cette saison. Il reste plein de belles choses à faire ici. Je ne sais pas à quelle place on finira cette année. En tout cas le projet continue et moi je suis à fond dedans" Rudi Garcia

L'OM reçoit Bordeaux ce mardi avant d'enchaîner vendredi à Dijon. Le match contre les Girondins était initialement prévu en décembre dernier, mais avait été repoussé en raison du mouvement des gilets jaunes et de l'impossibilité d'assurer la sécurité.