OM - Rudi Garcia "lls se sont battus tout seuls"

La semaine qui précédait cet OM / Monaco avait laissé une série d'indices sur l'accueil qui serait réservé aux hommes de Rudi Garcia. Banderoles dans les 2 virages, sifflets, ou encore "Garcia démission" repris à plusieurs reprises : les Virages du Stade Vélodrome n'ont laissé que peu de répit à leurs jours. Sur la pelouse, l'OM entame pourtant le match tambour battant, harcelant les monégasques jusqu'à ouvrir le score logiquement (Maxime Lopez, 13e). Mais dans la foulée, Marseille arrête de jouer, l'ASM prend confiance et finit par égaliser (Tielmans 38e)

"ça ne nous aide pas, c'est une évidence. Les joueurs se sont battus tout seuls. Pour l'instant, il nous faut gagner des matchs, et réussir ensuite à mettre notre public derrière nous (..) Dans l'ensemble, on a fait un match vu le contexte plus qu'intéressant' Rudi Garcia