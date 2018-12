OM - Rudi Garcia "On n'est pas loin d'avoir la palme de la stupidité"

L'OM restait sur un match nul 0-0 face à Reims, et semblait encore cacher ses lacunes sous le tapis. Cette fois à Nantes, elles éclatent une nouvelle fois au grand jour. Marseille s'incline 3-2 ce mercredi, après avoir pourtant mené 1-0 puis 2 buts à 1. Si cette défaite l'altère en rien les chances du club marseillais d'atteindre son objectif de la saison, le podium, elle plonge en tout cas le vestiaire dans une première crise.

"Quand on n'est pas capable de gagner un match comme celui-là, on a bafoué les fondamentaux. Et je pense que, oui, on n'est pas loin d'avoir la palme de la stupidité" Rudi Garcia, entraîneur de l'OM